المنقوش تصل عمان وتعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الأردني

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، اليوم الأحد، العاصمة الأردنية عمان، حيث عقدت لقاءً ثنائيًا مع وزير خارجية المملكة ‎أيمن الصفدي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المنقوش بحثت مع وزير الخارجية الأردني، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والقضايا الإقليمية والعربية، والعديد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك لتنسيق المواقف بين البلدين.

- المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم خليجي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

- المنقوش: بحثت عودة سفارات دول الخليج العربي للعمل من ليبيا واستئناف الرحلات الجوية

- جلسة عمل تجمع المنقوش ووزير خارجية الجزائر في جدة

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن وزير الخارجية الأردني أعرب من جانبه للمنقوش عن دعم المملكة الأردنية الهاشمية جهود السلام والاستقرار فى ليبيا.

ووصلت المنقوش والوفد المرافق لها العاصمة الأردنية عمان قادمة من مدينة جدة السعودية بعد مشاركتها ضمن الوفد الليبي في القمة العربية التي عُقِدت الجمعة، وذلك في ختام جولة خليجية بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.

لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، الأحد 21 مايو 2023. (وزارة الخارجية)