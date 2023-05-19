المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم خليجي نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة عن «تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي لتوجه الشعب الليبي لأجل إنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء الانتخابات»، وذلك خلال لقاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على هامش أعمال القمة العربية 32 لجامعة الدول العربية المنعقدة بمدينة جدة.

وحسب بيان صادر عن الخارجية، تطرقت المنقوش خلال اللقاء إلى «أبرز الملفات التي ناقشتها خلال جولتها الرسمية بعدد من دول الخليج العربي، والتي سبقت انعقاد القمة العربية». وقبل أن تشارك في وفد ليبيا بالقمة العربية التي عقدت في جدة اليوم الجمعة، بدأت المنقوش منذ السبت الماضي جولة خليجية شملت الكويت وسلطنة عُمان وقطر والبحرين، قصد حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات.

أهمية الدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا

ووفق بيان الخارجية، أشارت المنقوش إلى توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «بإيلاء الأهمية للدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا»، وأثنت على «الموقف الخليجي والمبادرة السعودية لفتح الحوار مع الجمهورية الإيرانية»، وأشارت إلى «ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بهذه الخطوة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة».

وجددت المنقوش التأكيد على «أهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة»، موجهة «دعوة إلى البديوي لزيارة ليبيا لتقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات، وأبدى المسؤول الخليجي ترحيبه بالدعوة»، وفق البيان.