جلسة عمل تجمع المنقوش ووزير خارجية الجزائر في جدة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، «جلسة عمل» مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مدينة جدة السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن محادثات المنقوش وعطاف تمحورت حول متابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الملفات المطروحة على القمة العربية

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن المنقوش وعطاف استعرضا خلال اللقاء الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية.

- المنفي يتوجه إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

- ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

- المنقوش تصل جدة للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية

وتتواجد المنقوش في جدة رفقة كل من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، الذين شاركوا خلال الأيام الماضية في الأعمال التحضيرية للقمة.

المنفي يتوجه إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعد ظهر اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومنذ أمس الأربعاء، بدأ توافد ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجامعة العربية على مدينة جدة استعدادًا لانطلاق فعاليات القمة التي ستجري غدًا الجمعة.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو الجاري بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق (السعودي - الإيراني) وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.

اجتماع المنقوش مع وزير الجزائري أحمد عطاف في جدة، الخميس 18 مايو 2023. (وزارة الخارجية الجزائرية)