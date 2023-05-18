المنفي يتوجه إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعد ظهر اليوم الخميس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبدأ توافد ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجامعة العربية على مدينة جدة استعدادًا لانطلاق فعاليات القمة التي ستجري غدًا الجمعة.

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ويتواجد في جدة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، الذي شاركوا خلال اليام الماضية في الأعمال التحضيرية للقمة.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو الجاري، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق (السعودي - الإيراني) وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.