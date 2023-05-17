المنقوش تصل جدة للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ‎نجلاء المنقوش رفقة وزير الخارجية الكويتي الشيخ ‎سالم عبدالله الجابر الصباح ووفديهما، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ‎جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية بدورتها 32 والتي ستنطلق أعمالها غدًا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، على «فيسبوك»، أن الوزيرة المنقوش ستعقد على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.

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وأمس الإثنين، وصلت المنقوش الكويت قادمة من سلطنة عُمان وقبلها قطر والبحرين حيث شرعت في جولة منذ السبت الماضي تحسبًا لانعقاد القمة العربية بمدينة جدة السعودية في 19 ماي الجاري، قصد حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات.

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ‎نجلاء المنقوش تصل جدة، الثلاثاء 16 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ‎نجلاء المنقوش تصل جدة، الثلاثاء 16 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)