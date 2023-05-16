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ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 02:17 مساء
ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج يترأس الوفد الليبي. (الإنترنت).
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شاركت ليبيا في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية «32» بمدينة جدة السعودية، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة، حيث خصص هذا الاجتماع، للتوافق حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك.

وتبدأ، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، الذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي. وتجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو الجاري، بمشاركة سورية، وهو الملف الأبرز، بالتوازي مع الاتفاق (السعودي - الإيراني) وما ترافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.

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