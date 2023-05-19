المنقوش: بحثت عودة سفارات دول الخليج العربي للعمل من ليبيا واستئناف الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، إنها ناقشت التجهيز لعودة عدد من سفارات دول الخليج العربي للعمل من داخل ليبيا، واستئناف الرحلات الجوية معها، وتسهيل إجراءات التأشيرات وإعفاء الدبلوماسيين من الحصول عليها، وتبادل الأراضي للسفارات، إضافة إلى تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الجمعة، في ختام جولة رسمية في دول الخليج العربي، بدأت بالمنامة وانتهت بجدة، التقت خلالها نظرائها من وزراء الخارجية في تلك الدول، الذين عبروا عن التزامهم ومساندتهم لتثبيت الاستقرار في ليبيا واستعادتها لدورها في محيطها العربي، واتفقوا على رفع مستوى التعاون الدبلوماسي.

حشد تأييد الاستقرار في ليبيا

وأضافت المنقوش إن «الزيارات الرسمية للدول الشقيقة والصديقة، تهدف لحشد التأييد لاستقرار ليبيا، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية بطرابلس بشكل طبيعي يعود بالنفع على مواطني بلادنا وكافّة مجالات التعاون والاستثمار، والحصول على دعم واسع لإنهاء المراحل الانتقالية بليبيا بإجراء انتخابات وطنية».

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واختتمت: «أصبح يُمكننا اليوم الحديث عن ملائمة الظروف في ليبيا لأن تكون وجهة للاستثمارات العربية، ومقراً لمكاتب إقليمية لبعض المؤسسات العربية، مثل المنظمة العربية للسياحة وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، والتي عبرت عن سعيها لافتتاح مكتبها الإقليمي في المغرب العربي بالعاصمة طرابلس».

لقاء مع أمين مجلس التعاون الخليجي

وعلى هامش القمة العربية الـ 32 التي انعقدت في جدة اليوم، التقت المنقوش الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، حيث أثنت على الموقف الخليجي والمبادرة السعودية لفتح الحوار مع إيران، وأشارت إلى ترحيب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بهذه الخطوة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة. كما جددت التأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة.

ووجهت المنقوش الدعوة إلى البديوي لزيارة ليبيا لتقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.