الكويت تؤكد دعمها لكافة ما تتخذه ليبيا لحفظ وحدتها وسيادتها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، دعم بلاده المطلق لدولة ليبيا وكافة ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء محمد المنقوش، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة الرسمية التي تجريها والوفد المرافق إلى دولة الكويت وفق ما أوضحت الخارجية الكويتية في بيان لها.

تطوير العلاقات بين ليبيا - والكويت

بدورها أثنت المنقوش «على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا ولمساعيها الدائمة لإحلال السلام في المنطقة».

- المنقوش تشيد بدعم الكويت لتعزيز الاستقرار في ليبيا

- المنقوش تصل الكويت في رابع محطاتها الخليجية

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال «اللقاء أوجه العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الحيوية والمهمة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

الأوضاع السياسية في ليبيا

كما ناقش الصباح والمنقوش آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرضا الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز العملية السياسية المنشودة.

وفي وقت سابق الإثنين، وصلت المنقوش الكويت قادمة من سلطنة عُمان وقبلها قطر والبحرين حيث شرعت في جولة منذ السبت الماضي تحسبًا لانعقاد القمة العربية بمدينة جدة السعودية في 19 ماي الجاري، قصد حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات.