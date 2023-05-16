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المنقوش تشيد بدعم الكويت لتعزيز الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 05:25 مساء
المنقوش تشيد بدعم الكويت لتعزيز الاستقرار في ليبيا
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
alwasat radio

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، «بدور دولة الكويت الشقيقة الداعمة لليبيا وشعبها، وذلك من خلال مواقفها في مختلف المحافل العربية والدولية»، وكذلك جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاءت إشادة المنقوش خلال لقائها والوفد المرافق لها، صباح اليوم الثلاثاء، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح، في اليوم الثاني من زيارتها الرسمية للدولة الخليجية.

الكويت تدعم استقرار ليبيا
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، مجددًا دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة التي تعزز من الاستقرار في ليبيا، بما يلبي من تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

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وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأهمية التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز فرص الاستقرار والسلام، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

جولة المنقوش بالكويت
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن المنقوش زارت عقب لقائها مع وزير الخارجية الكويتي متحف قصر السلام ودار الآثار الإسلامية في العاصمة الكويتية، وأشادت بدور الكويت في المحافظة على الهوية الإسلامية والتراث الإنساني، معربة عن سعادتها وإعجابها بهذه القيمة الإنسانية الخالدة.

ووصلت المنقوش والوفد المرافق لها الكويت مساء أمس الإثنين، قادمة من سلطنة عمان، في جولة خليجية شملت أيضًا كلًا من البحرين وقطر، قبل أيام من انعقاد القمة العربية المرتقبة في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري، بهدف حشد الدعم للعملية السياسية وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
جولة المنقوش عقب لقائها مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم جابر الصباح، الثلاثاء 15 مايو 2023. (الخارجية الليبية)
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