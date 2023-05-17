المنقوش تبحث مع وزير خارجية السعودية المستجدات الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع المنقوش مع الأمير فيصل بن فرحان بمدينة جدة السعودية على هامش انعقاد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس ‎جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وأشار البيان إلى تأكيد الوزيرين خلال اللقاء «حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين».

- المنقوش تصل جدة للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية

إلى ذلك، قالت المنقوش عبر حسابها على موقع «تويتر» إنها عبرت لنظيرها السعودي عن «دعم ليبيا جهود المملكة لإحلال السلام في السودان»، وكذلك تقديرها لـ«استعدادات السعودية لاستضافة القمة العربية وجهودها لإحياء الإجماع العربي». وأشارت المنقوش إلى أن الوزير السعودي أكد موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا واستعادة دورها العربي.

بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لأعمال القمة العربية

وبدأ، اليوم الأربعاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة السعودية وذلك بمشاركة سورية.

وتسلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رئاسة الاجتماع من نظيره الجزائري، أحمد عطاف.

ووصلت المنقوش، مساء الثلاثاء، مدينة ‎جدة، للمشاركة في الأعمال التحضيرية للقمة العربية بدورتها «32». وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الوزيرة ستعقد على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.