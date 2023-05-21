  • Alwasat News
Atwasat

مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:44 مساء
مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
عكيكة لدى استقباله وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، 21 مايو 2023. (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية)
alwasat radio

بحث مسؤول وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مع وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، سبل تحقيق الأمن الغذائي «تحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا».

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون الفنية بالوزارة محمد عكيكة وفدا من المنظمة، بدعوة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني. وتألف الوفد من البروفيسور بيرلان بيدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ودوليت دييف مدير العلاقات التنائية.

تبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي
وحسب بيان الوزارة، جرى خلال اللقاء «تبادل وجهات النظر والخبرات والأبحاث حول تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العلاقات بين المنظمات المشاركة في الزيارة»، و«حرص الجميع على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية».

- السودان يكشف اتفاقا مع «الوحدة» لاستئناف تصدير اللحوم والمواشي إلى ليبيا 
- مصر: 63 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية إلى ليبيا.. ولا إخطارات برفض أية شحنات

ووفق البيان، فقد أتيحت للوفد الإسلامي فرصة للاطلاع على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير هذا القطاع في البلاد. وأكد الجميع أهمية دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأبحاث في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا، حسب البيان.

عكيكة لدى استقباله وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، 21 مايو 2023. (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية)
عكيكة لدى استقباله وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، 21 مايو 2023. (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور علي جثمان الطفلة المفقودة آيات
سقوط عصابة سرقة السيارات في بنينا (صور)
سقوط عصابة سرقة السيارات في بنينا (صور)
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
سفير ألمانيا يدعو لتشجيع النساء والشباب على المشاركة في الانتخابات
سفير ألمانيا يدعو لتشجيع النساء والشباب على المشاركة في ......
باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي
باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي...
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار (الأحد 21 مايو 2023)
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار (الأحد 21 مايو 2023)...
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس
ضبط شخص بحوزته أقراصا مخدرة في طرابلس...
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية...
المزيد