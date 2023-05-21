مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤول وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مع وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، سبل تحقيق الأمن الغذائي «تحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا».



جاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون الفنية بالوزارة محمد عكيكة وفدا من المنظمة، بدعوة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني. وتألف الوفد من البروفيسور بيرلان بيدوليت، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ودوليت دييف مدير العلاقات التنائية.

تبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي

وحسب بيان الوزارة، جرى خلال اللقاء «تبادل وجهات النظر والخبرات والأبحاث حول تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العلاقات بين المنظمات المشاركة في الزيارة»، و«حرص الجميع على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية».

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ووفق البيان، فقد أتيحت للوفد الإسلامي فرصة للاطلاع على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير هذا القطاع في البلاد. وأكد الجميع أهمية دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأبحاث في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في ليبيا، حسب البيان.

عكيكة لدى استقباله وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، 21 مايو 2023. (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية)