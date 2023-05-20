رئيس اللجنة الإدارية بالنهر الصناعي يزور حقول آبار الحساونة ويتفقد النقاط الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس اللجنة الإدارية المكلف بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، حقول آبار الحساونة، وتفقد النقاط الأمنية للقوة الأمنية المشتركة من اللواء «طارق بن زياد» وكتيبة «603»، المكلفة بتأمين حقول آبار الحساونة والوقوف علي احتياجاتهم.

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وأثني الديب على الجهد المبذول، من ضباط وضباط صف وجنود القوة المشتركة، الذين من خلالهم جرى «تأمين الحقول واستقرت عمليات الإمداد المائي للبلاد»، وفق بيان للجهاز اليوم.

توجيهات بتوفير احتياجات القوة المشتركة

ووجه رئيس اللجنة الإدارية المكلف، تعليماته المشددة إلى الإدارات المعنية بضرورة توفير احتياجات القوة المشتركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.

خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية المكلف المهندس أحمد علي الديب، لحقول آبار الحساونة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية المكلف المهندس أحمد علي الديب، لحقول آبار الحساونة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية المكلف المهندس أحمد علي الديب، لحقول آبار الحساونة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

خلال زيارة رئيس اللجنة الإدارية المكلف المهندس أحمد علي الديب، لحقول آبار الحساونة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)