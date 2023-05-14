«النهر الصناعي»: فك وصلات غير شرعية في سرت (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي فك وصلات غير شرعية تسببت في تسريب كميات كبيرة من المياه في سرت، بواسطة إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت.

صيانة محطة مياه تابعة للنهر الصناعي

وأشار الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إتمام صيانة المحطة رقم (381+820)M/H، لضمان استمرار التدفق المائي للمدن الواقعة على المسار».

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من جهة أخرى، تواصلت أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» التي يجريها فريق إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان، وفقما أفاد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة.

من أعمال فك وصلات غير شرعية في موقع للنهر الصناعي بمدينة سرت، 13 مايو 2023. (جهاز النهر الصناعي)

من أعمال فك وصلات غير شرعية في موقع للنهر الصناعي بمدينة سرت، 13 مايو 2023. (جهاز النهر الصناعي)