«النهر الصناعي»: بدء صيانة خط أبوزيان الرحيبات والتحقيق في مخالفات المسار المغذي لمدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعمال الصيانة لخط النقل أبوزيان الرحيبات عند مدينة الزنتان، حيث قام فريق إدارة التشغيل والصيانة منطقة غريان بالتنسيق المباشر مع المجلس البلدي الزنتان ومكتب خدمات الشركة العامة للمياه بالمدينة.

ـ إجراءات عاجلة لحماية مسار النهر الصناعي المغذي لبنغازي

ـ وصول مياه النهر الصناعي إلى الزنتان وككلة والقواليش ضمن مشروع خط أبوزيان - الرحيبات

ـ النهر الصناعي: إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي

وعلى صعيد مواجهة الاعتداءات على المسار المغذي لمدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي (الطريق الدائري الخامس)، التي تتمثل في الحفر والبناء المخالف، وإنشاء خزانات الصرف الصحي، اتخذ مكتب التحقيق (مأمورو الضبط القضائي) بكتيبة أمن النهر الصناعي صباح اليوم الأحد الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الاعتداءات، التي قد تتسبب في انقطاع الإمداد المائي.

وأشار المكتب إلى أنه سيحيل كل المخالفين إلى جهات الاختصاص، وناشد الجهاز الجهات الأمنية ضرورة حماية مكونات المشروع، وتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المائي للبلاد.

الاعتداءات على المسار المغذي لمدينة بنغازي (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

الاعتداءات على المسار المُغذي لمدينة بنغازي (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

الاعتداءات على المسار المُغذي لمدينة بنغازي (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

بدء أعمال الصيانة لخط النقل أبوزيان الرحيبات (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

بدء أعمال الصيانة لخط النقل أبوزيان الرحيبات (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)