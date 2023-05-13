بالصور.. أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» بالنهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، استمرار أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» من فريق إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان، حتى مساء أمس الجمعة، وفقما أفاد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة.

بدأت الأسبوع الماضي، أعمال الصيانة بخط نقل المياه «أبوزيان - الرحيبات»، وقد تعرض المهندس إبراهيم زقيرة لإصابة بليغة أثناء تأدية واجبه، وفق الجهاز. وأكدت اللجنة الإدارية بالجهاز «ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة، للمحافظة على حياة الأفراد وسلامة المعدات».

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منظومة «أجدابيا - طبرق»

على صعيد متصل، أجرى فريق من الإدارة الهندسية بشركة النهر للهندسة المحدودة موقع أجدابيا، لتحديد محطة الضخ الخاصة بمنظومة «أجدابيا - طبرق» بعد الانتهاء من أعمال المسح الطبوغرافي لمسار خط الأنابيب، وذلك في إطار استكمال الدراسات الهندسية والفنية للمشروع.

من أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» بالنهر الصناعي، 12مايو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» بالنهر الصناعي، 12مايو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» بالنهر الصناعي، 12مايو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال الصيانة في خط «أبوزيان - الرحيبات» بالنهر الصناعي، 12مايو 2023. (النهر الصناعي)