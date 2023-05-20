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الحويج: كفاءات ليبيا البشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 12:19 صباحا
الحويج: كفاءات ليبيا البشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي
الحويج يلقي كلمة أمام المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا في تركيا، 19 مايو 2023. (وزارة التجارة والصناعة)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الجمعة، أن «ليبيا تمتلك موارد وكفاءات بشرية قادرة تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي»، منوهاً إلى أن «وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت عدًة منظومات مما يساعد في التحول الرقمي».

وشارك وزير الاقتصاد والتجارة في المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا اليوم الجمعة في تركيا، الذي تنظمه شركة مهارات للتنمية بالتعاون مع اتحاد المصارف المغاربي واتحاد المصارف الليبية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

دور المصارف المغاربية والمصارف الليبية
وأشار الحويج، خلال المنتدى، إلى «دور المصارف المغاربية والمصارف الليبية في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول بمجال التكنولوجية المالية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بليبيا، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في التمويل والاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والبنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة»، داعياً إلى «عقد المنتدى القادم في دولة ليبيا».

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ويهدف المنتدى إلى تطوير الخدمات الذكية والتكنولوجية الرقمية لتحسين الخدمات المصرفية وخلق بيئة لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مختلف القطاعات، بحضور وكيلي وزارة التخطيط والزراعة والثروة الحيوانية، والقنصل العام الليبي والملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية أسطنبول.

كما شارك في المنتدى محافظ البنك المركزي الموريتاني، والملحق التجاري الجزائري، والأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية، والمدير العام لاتحاد المصارف الليبية، ومدير عام بنك شمال أفريقيا، ومدير عام مصرف الوحدة، وعدد من المؤسسات الدولية، ووزراء سابقون من تونس ومورتانيا، ولفيف من الخبراء و المهتمين.

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