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الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 10:33 صباحا
الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الخميس، في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية استئناف الشركات التركية أعمالها في ليبيا، بما يتماشى مع خطة عمل الحكومة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - التركي، مرتضى قرنفيل، والقنصل العام صلاح الدين الكاسح، والملحق التجاري في القنصلية العامة الليبية بإسطنبول عمر درهوب، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

ونبه البيان إلى حالة «الاستقرار التي تشهدها ليبيا حاليا وإلى اعتبار الاقتصاد الليبي هو الاقتصاد العربي الأكثر نموا خلال العام 2023».

الحويج: نهوض الاقتصاد يكمن في التكامل مع القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، قال الحويج إن نهوض الاقتصاد الليبي يكمن في تحقيق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية.

وأكد الوزير ضرورة عقد اجتماع في الفترة القريبة المقبلة بدولة ليبيا يضم الشركات التركية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، واتحاد الصناعة الليبية، والجهات ذات العلاقة؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار.

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تنظيم معرض تركي في بنغازي
والخميس، كشفت جمعية رجال الأعمال الليبيين - الأتراك تفاصيل اجتماع مع رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، تطرق إلى المشاريع المقترحة، فيما أعلنت سفارة أنقرة عن تنظيم معرض لتصدير المنتجات التركية في مدينة بنغازي أواخر الشهر الجاري.

وتحدث رئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين - الأتراك مرتضى قرنفيل، اليوم الخميس، عن عقد لقاء رفقة وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك «موسياد» من ولاية قونية، قبل أسبوع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، متابعًا لوكالة «الأناضول» التركية: «عقدنا اجتماعات خاصة مع مدن جنوب البلاد ووكالة التنمية الجنوبية».

وأوضح قرنفيل، أن أبوجناح دعا رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية للاجتماع، مضيفًا أن الوفد التركي لاقى ترحيبًا حارًا، وجرى التطرق إلى المشاريع الجادة. وتابع: «قمنا بتقييم طريق التجارة من الجنوب إلى أفريقيا جنوب الصحراء وقضايا أخرى».

وقال إن أكثر من 20 رئيس بلدية حضروا الاجتماع، مشيرا إلى تأكيد عمدة مدينة المرج على أن «تنمية ليبيا ستكون مع تركيا». وأكد قرنفيل أنهم يعملون في ليبيا منذ 35 عامًا، واصفا البلد بأنها «مكان خصب للاستثمار».

من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من لقاء الحويج في تركيا مع رجال أعمال وأصحاب شركات تركية، 18 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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