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«موسياد» مهتمة بالاستثمار في فزان.. ومعرض تركي في بنغازي قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 12:37 صباحا
«موسياد» مهتمة بالاستثمار في فزان.. ومعرض تركي في بنغازي قريبًا
رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت جمعية رجال الأعمال الليبيين - الأتراك تفاصيل اجتماع مع رؤساء بلديات منطقة فزان، تطرق إلى المشاريع المقترحة، فيما أعلنت سفارة أنقرة عن تنظيم معرض لتصدير المنتجات التركية في مدينة بنغازي أواخر الشهر الجاري.

وتحدث رئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين - الأتراك مرتضى قرنفل، اليوم الخميس، عن عقد لقاء رفقة وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك «موسياد» من ولاية قونية، قبل أسبوع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، متابعًا لوكالة «الأناضول» التركية: «عقدنا اجتماعات خاصة مع مدن جنوب البلاد ووكالة التنمية الجنوبية».

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تقييم طريق التجارة من الجنوب إلى إفريقيا جنوب الصحراء
وأوضح قرنفل أن أبو جناح دعا رؤساء بلديات منطقة فزان للاجتماع، مضيفًا أن الوفد التركي لاقى ترحيبًا حارًا، وجرى التطرق إلى المشاريع الجادة. وأضاف «قمنا بتقييم طريق التجارة من الجنوب إلى إفريقيا جنوب الصحراء وقضايا أخرى».

وقال إن أكثر من 20 رئيس بلدية حضروا الاجتماع، وأن عمدة مدينة المرج، شرق بنغازي، قال إن «تنمية ليبيا ستكون مع تركيا». وأكد قرنفل أنهم يعملون في ليبيا منذ 35 عامًا، واصفا البلد بأنها «مكان خصب للاستثمار».

مستشفى تركي جديد في طرابلس
وكشف عن افتتاح مستشفى ثانيًا في طرابلس بعد مصراتة، قائلا «نحن قادرون على إنشاء البنية التحتية الصحية الليبية، وعلى يقين من أنه ستكون هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالصحة والسياحة والتجارة وسيزداد الزخم في حال بدأت ليبيا وتركيا منح تأشيرة الدخول بشكل متبادل».

وبخصوص الاستثمار في المنشآت الصناعية الحكومية من العهود السابقة في ليبيا المتوقفة عن العمل، أضاف قرنفل: «في الوقت الحالي، هناك أكثر من 180 منشأة صناعية حكومية من عهد الحكومات السابقة معطلة في ليبيا»، موضحًا أن بعض تلك المنشآت في حالة جيدة، حيث جذب أنظار رجال الأعمال الأتراك إليها.

وأضاف «تمتلك الدولة 7 منشآت في المنطقة الصناعية في تاجوراء، في عام 1977 تم إنشاء مرفق لتجميع وتركيب الشاحنات، والشاحنات الصغيرة هنا في ليبيا، تم بناء المنشأة بأفضل المعدات في ذلك الوقت».

35 شركة من تركيا ستشارك في المعرض في بنغازي
من جانبه، أعلن كبير المستشارين التجاريين في السفارة التركية بطرابلس يوسف يلدز، لوكالة «الأناضول»، أنهم يخططون لتنظيم معرض تصدير المنتجات التركية في مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو. وأضاف يلدز أن حوالي 35 شركة من تركيا ستشارك في المعرض في بنغازي.

يذكر أن صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوزت 758 مليون دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية أبريل المنصرم. وتصدر قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها الصادرات بـ 105.2 ملايين دولار، تبعه قطاع المنسوجات والألبسة الجاهزة بـ103.4 ملايين، ثم الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، والتي بلغت 102.7 مليون دولار.

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