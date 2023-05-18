في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 391 من جريدة «الوسط» وفي الصفحة الأولى نقرأ تحليلًا يستشرف آفاق الأزمة السياسية في ليبيا، وكانت عناوينه «مستجد الأزمة.. تنحي باشاغا وعودة «6+6» إلى المغرب.. باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي». وفيه، أسباب تصويت مجلس النواب بالأغلبية على إيقاف باشاغا وتكليف وزير ماليته أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة المكلفة من البرلمان.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «شبهات تزوير الأرقام الوطنية تهدد الاقتراع مبكرًا».

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قوائم قبض جديدة للجنائية الدولية وزيارة إلى ليبيا

وحول آخر قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا نطالع في صدر الصفحة الرابعة موضوعا بعنوان «4 قوائم قبض جديدة وزيارة مرتقبة إلى ليبيا.. وماذا بعد؟».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ ملخصًا لمقابلة أجراها حفيد الملك السنوسي في إسبانيا وعنوانه «السنوسي يدعو القوات الأجنبية إلى مغادرة ليبيا فورًا».

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعًا بعنوان «التيمز: إلغاء توقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «ضربة للأمير البلجيكي». وذلك بعد قرار الإنتربول الدولي بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية ضد رئيس المؤسسة الليبية علي محمود حسن. وفيها أيضًا موضوع بعنوان «انتقادات حادة لخطة واشنطن العشرية بشأن الحالة الليبية».

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للمرة الأولى.. الأمم المتحدة تحيي نكبة فلسطين

وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقريرحول الانتخابات التركية وعنوانه «تركيا تترقب جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخه».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «الأمم المتحدة تحيي نكبة فلسطين لأول مرة وآلاف الفلسطينيين يتظاهرون في غزة والضفة».

إنجازات نفطية جديدة في ليبيا

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة موضوعًا عنوانه «إنجازات نفطية جديدة.. 1.68 مليار دولار حصيلة الإيرادات في أبريل». وذلك بعد تشغيل مجمع رأس النوف وحفر بئر بشركة مليتة.

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «صدمات مناخية تجبر المزارعين في ليبيا على هجرة مصادر أرزاقهم».

مهرجان كان انطلاقة مثيرة.. وعاصفة انتقادات

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعين رئيسيين أولهما بعنوان «محمد الفقيه صالح وعروش الظلال: قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى».

أما الموضوع الثاني فكان حوارًا مع الفنان جمال دعوب ونُشر بعنوان «دعوب: تناولي للتراث توثيق للبيئة وإبراز لجوانبها الجمالية».

وفي الفن نطالع موضوعًا رئيسيًا يرصد فعاليات افتتاح مهرجان كان وعنوانه «ربما لن يخلو الختام من مفاجآت أيضًا.. مهرجان كان انطلاقة مثيرة.. وعاصفة انتقادات نسائية».

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