شاهد «اقتصاد بلس»: غضب الأطباء بسبب الرواتب.. والتحقيق في حريق الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على تقدم النقابة العامة لأطباء ليبيا بشكوى رسمية إلى النائب العام، ضد وزيري الصحة والمالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بسبب التأخر في صرف رواتبهم، أسوة بسائر القطاعات.

ولفتت النقابة إلى أن حكومة الوفاق أصدرت خلال العام 2019 قرارًا بشأن تعديل رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة، مضيفةً أن القرار تعرّض لمماطلة من حكومة الوحدة.

بدء التحقيق في حادثة حريق محطة كهرباء الهضبة

كما تطرق البرنامج إلى حريق محطة الهضبة في طرابلس، وبدء لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، معاينة موقع الحادث، لمعرفة أسباب الحادث، الذي تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرًا».

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