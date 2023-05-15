«الأحوال المدنية» تفتتح منظومة الرقم الإداري بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن، منظومة الرقم الإداري بسبها، لتسجيل المواليد وشطب الوفيات، بالإضافة إلى سحب المستخرجات.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أمس الأحد، مع وفد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة بفرع الأحوال المدنية المنطقة الجنوبية بسبها، بحسب بيان عبر صفحة المصلحة على «فيسبوك».

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وقام الثمن بجولة زار خلالها مكتب إصدار السجل المدني سبها، حيث اطّلع على سير العمل بكافة المكاتب والأقسام التابعة للفرع، والتقى مدير فرع المنطقة الجنوبية وعدد من منتسبيها، كما تطرّق إلى بعض المشاكل والعراقيل والوقوف على الاحتياجات التي تنقص الفرع.

وأوضح رئيس المصلحة أنه يسعى خلال المرحلة الراهنة للقيام بالعديد من الخطوات المهمة، التي تصب في مصلحة المواطن بشكل عام، وذلك من خلال عدة إجراءات عملية سيلحظها المواطن ويعيشها.

رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن يفتتح عمل منظومة الرقم الإداري بسبها، الأحد 14 مايو 2023 (صفحة المصلحة على فيسبوك)

رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن يفتتح عمل منظومة الرقم الإداري بسبها، الأحد 14 مايو 2023 (صفحة المصلحة على فيسبوك)

رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن يفتتح عمل منظومة الرقم الإداري بسبها، الأحد 14 مايو 2023 (صفحة المصلحة على فيسبوك)

رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن يفتتح عمل منظومة الرقم الإداري بسبها، الأحد 14 مايو 2023 (صفحة المصلحة على فيسبوك)

رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء طارق حمودة الثمن يفتتح عمل منظومة الرقم الإداري بسبها، الأحد 14 مايو 2023 (صفحة المصلحة على فيسبوك)