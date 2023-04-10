عودة التسجيل بمنظومة الناخبين في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، عودة العمل بمنظومة تسجيل الناخبين، بعد توقفها خلال الأيام الماضية؛ بسبب تحديث المنصة الإلكترونية لمصلحة الأحوال المدنية.

وأوضحت اللجنة المركزية عبر حسابها على «فيسبوك» أن بإمكان المواطنين المقيمين في البلديات المعلن عنها، التسجيل عبر المنظومة.

تمديد فترة تسجيل الناخبين

وأكدت اللجنة تمديد فترة تسجيل الناخبين للبلديات التي حددت موعدًا لإقفال سجل الناخبين بها، وهي بلديات «زوارة والجليدة ودرج وبرقن» حتى تاريخ 23 أبريل الجاري، وذلك تعويضًا عن مدة الإيقاف وحفظًا لحقوق المواطنين.

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وشددت اللجنة على استمرار فتح تسجيل الناخبين للبلديات المعلن عنها الأخرى وهي (إجدابيا ومرادة والقيقب والأبرق) حتى يحدد موعدًا لإقفال السجل بها.

وفي 3 أبريل الجاري، أعلنت اللجنة المركزية فتح باب الترشح أمام الناخبين الراغبين لعضوية المجالس البلدية لبلديات «برقن والجليدة ودرج وزوارة وإجدابيا»، وذلك ابتداء من الإثنين 3 أبريل حتى 30 أبريل 2023.