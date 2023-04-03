فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في خمس بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح أمام الناخبين الراغبين لعضوية المجالس البلدية لبلديات «برقن، الجليدة، درج، زوارة، إجدابيا»، وذلك ابتداءَ من الإثنين 3 أبريل حتى 30 أبريل 2023م.

وحثَّت اللجنة المركزية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» الراغبين للتقدم بالترشح لعضوية المجالس البلدية بالبلديات المذكورة على استيفاء ملفات الترشح الخاصة بهم، وتسليمها بمقار اللجان الفرعية قبل إغلاق باب الترشح.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في بني وليد وتينيناي والمردوم

وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب التسجيل في منظومة سجل الناخبين لبلديات «زوارة وأجدابيا وبرقن ودرج»، منوهة بأن تسجيل الناخبين «يتم تقنيًا».