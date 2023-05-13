وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، إن هذه المعدات مورّدة من شركتي «سيمنز» الألمانية، و«GE» الأميركية، وستخدم في أعمال العمرات الجسيمة بمحطتي شمال بنغازي والخمس.

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وأشارت الشركة إلى نقل جزء من المعدات إلى محطة شمال بنغازي فيما يجري العمل حاليًا على نقل الكمية المتبقية.

معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي الخمس وشمال بنغازي، 13 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي الخمس وشمال بنغازي، 13 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي الخمس وشمال بنغازي، 13 مايو 2023. (شركة الكهرباء)