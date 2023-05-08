بالصور: وصول معدات لـ«عمرة» في محطة كهرباء شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي، استكمالاً لأعمال العمرة الجسيمة الخاصة بالوحدة الغازية السادسة.

- نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

- شركة الكهرباء تواصل تركيب مصابيح موفرة للطاقة

- «الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب

وحسب بيان الشركة العامة للكهرباء، فإن شركة «سيمنس» الألمانية تنفذ العمرة، وذلك ضمن جهود مـجلس إدارة الشركة للحفاظ على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.

خط التميمي درنه الديرة رقم (1)

على صعيد آخر، أعلنت الشركة وصول العمل في استكمال خط التميمي درنه الديرة رقم (1) إلى نسبة إنجاز متقدمة، مشيرة إلى الانتهاء من تغيير عوازل لأبراج الشد رقمي (14 و21)، وجاري العمل على استكمال الخط الذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من عملية وصول معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، 8 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عملية وصول معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، 8 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)