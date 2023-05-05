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شركة الكهرباء تواصل تركيب مصابيح موفرة للطاقة في شوارع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 09:19 مساء
شركة الكهرباء تواصل تركيب مصابيح موفرة للطاقة في شوارع طرابلس
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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تواصل فرق الصيانة بدائرة الإنارة العامة في طرابلس، العمل على استبدال كشافات الإنارة الـ«صوديوم» من أعمدة الإنارة وتركيب كشافات «ليد» الموفرة للطاقة في الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتوفير إضاءة ذات جودة عالية.

- وصول شحنة من أعمدة الإنارة للطريق السريع بطرابلس لمخازن شركة الكهرباء

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار خطتها الرامية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بما يعزز من استقرار الشبكة العامة، منوهةً إلى أنها ستستمر لتشمل جميع المدن والمناطق الليبية.

أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال تركيب مصابيح موفرة للطاقة على أعمدة الإنارة في شوارع طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
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