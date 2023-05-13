  • Alwasat News
Atwasat

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من النزوح إلى منازل مدمّرة وبلا بنية تحتية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 06:44 مساء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من النزوح إلى منازل مدمّرة وبلا بنية تحتية
آثار دمار لمنزل في تاورغاء (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
alwasat radio

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إن 45% من الذين أُجبروا على ترك منازلهم في تاروغاء عادوا ليجدوا منازلهم والبنية التحتية في المواقع متضررة بشكل كبير.

وأوضح البرنامج أنه ساعد في توفير الخدمات، وخلق فرص العمل، لبناء المجتمع ليرحب بالسكان القادمين مجددًا لمدينتهم، وذلك بشراكة مع المجلس المحلي بالمدينة.

وعالميًا، تظهر الأرقام أن أعداد الأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم ولكنهم بقوا داخل بلدانهم آخذة في الارتفاع باطّراد. ارتفع عدد النازحين داخليًا إلى 71.1 مليونًا في العام 2022، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC).

معاناة تتمثل في الانقطاع عن المجتمع الأصلي والحرمان من سبل العيش
إلى جانب الأعداد، يعاني البشر من معاناة وخسارة هائلة. إذ يمكن أن يواجه النازحون التمييز والإقصاء، ومنقطعين عن مجتمعاتهم وحرمانهم من سبل العيش والخدمات الحيوية لسنوات أو حتى أجيال، وفق البرنامج.

و للنزوح آثار بعيدة المدى ليس فقط على أولئك النازحين ولكن على المجتمعات التي تركوها وراءهم، وتلك التي يبحث فيها النازحون عن الأمان والخدمات.

ويقع أكثر من 60% من برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سياقات هشة، بما في ذلك عدد كبير من السكان النازحين. وهو يرتكز على دعمنا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.

وسلط البرنامج الضوء على الوضع الليبي، قائلًا إن النزاع القائم منذ العام 2011 دفع حوالي مليون شخص إلى ترك منازلهم، معظمهم إلى مدن مثل العاصمة طرابلس. وعاد بعض النازحين إلى مدنهم من أجل العثور على عمل وتغطية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على تعليم جيد لأطفالهم، والبقاء بصحة جيدة والشعور بالأمان.

مشاركة أممية في إعادة النازحين داخل ليبيا
وعندما بدأت الأعمال العدائية في التوقف، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من السلطات المحلية لتهيئة الظروف للعودة الطوعية وإعادة بناء الثقة مع المواطنين الذين مروا بسنوات من الحرب الأهلية والنزوح.

ومع عودة السكان تدريجيًا إلى منازلهم، واجه المجلس المحلي مهمة ملحة تتمثل في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار في تاورغاء.

وعندما وقّعت مصراتة وتاورغاء اتفاق مصالحة بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين المدينتين في العام 2018، كان بإمكان النازحين من تاورغاء التفكير في العودة، مما ينهي فصلًا استمر سبع سنوات من الصراع والنزوح.

أوضاع صعبة تواجه النازحين العائدين إلى تاورغاء
ويقول فيصل عيسى، الذي فر من تاورغاء في العام 2011 مع 95% من سكان المدينة بسبب القتال العنيف: «عندما فتحت الطرق، سلمت عملي في طرابلس وحزمت أجهزتي وعدت إلى مدينتي».

وجد فيصل وغيره من العائدين أن منازلهم وبنيتهم التحتية تضررت بشدة وأن الاقتصاد الهش جعل الانتعاش أكثر تعقيدًا.

واختار شخص آخر يُدعى «جمعة» أيضًا العودة، ويقول: «سرعان ما تحولت حماستنا إلى إدراك أن الحياة لن تكون سهلة. لقد دمر كل شيء تقريبًا».

إلى جانب الدمار، وجد العائدون أنه لا توجد وظائف ولا كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا وسائل نقل ولا مرافق صحية وتعليمية، فيما واجه المجلس المحلي مهمة عاجلة تتمثّل في تقديم الخدمات الأساسية للسكان السابقين العائدين. وساعدهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعادة إنشاء الخدمات، وخلق فرص العمل والبدء في عملية خلق شعور بالانتماء للمجتمع مرة أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص عمل
مؤسسة النفط تعدد مزايا عودة مجمع رأس لانوف: إنعاش اقتصادي وفرص ...
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها منذ 7 سنوات
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها ...
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي ...
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس...
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من النزوح إلى منازل مدمّرة وبلا بنية تحتية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من ......
الأمم المتحدة: نحو 328 ألف شخص محتاج في ليبيا مع إلغاء خطة الاستجابة الإنسانية
الأمم المتحدة: نحو 328 ألف شخص محتاج في ليبيا مع إلغاء خطة ......
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء الانتخابات
المنقوش تلتقي وزير خارجية البحرين ضمن جولة تحشد لإجراء ......
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار التشريعي للانتخابات
باتيلي يستقبل وفدًا من لجنة «6+6» لمناقشة إنجاز الإطار ......
المزيد