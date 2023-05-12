«الأمن الداخلي»: القبض على متورطين مع منظمة «آرا باتشي» الإيطالية في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، أن أعضاء الجهاز بالمنطقة الجنوبية تمكنوا من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين مع منظمة إيطالية تسعى لتنفيذ مشاريع زراعية بالمنطقة لغرض توطين المهاجرين.

وأكد الجهاز في بيان أن أعضاء الأمن الداخلي بالمنطقة الجنوبية اتخذوا الإجراءات اللازمة حيال المقبوض عليهم على خلفية تورطهم من منظمة «آرا باتشي» الإيطالية، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

المنظمة الإيطالية استغلت ضعاف النفوس

ووصف جهاز الأمن الداخلي المقبوض عليهم بأنهم «ضعاف النفوس» استغلتهم المنظمة الإيطالية «بطرق مختلفة ليكونوا الأداة الطيعة لتنفيذ مخططها على أرضِهم ووسط أهلهِم».

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وقال الجهاز إنه توصل إلى «معلومات مؤكدة تدُل عن عزم منظمة «ارا باتشي» الإيطالية التي تسعى هي ومن خلفها للقيام بمشروع في الجنوب الليبي ظاهُره زراعي وغايته توطين المهاجرين الغير شرعيين من خلال دمجهم وتوفير فُرص عمل لهم بتلك المشاريع».

رئيسة المنظمة الإيطالية لديها علاقات قوية في ليبيا

ولفت جهاز الأمن الداخلي إلى أن رئيسة المنظمة الإيطالية «لديها علاقة قوية داخل ليبيا» وبموجبها «تم منحها الضوء الأخضر لتنفيذ مشروعها الضبابي حتى يكون الخط الأول لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا».

وذكّر جهاز الأمن الداخلية بالاتفاقية التي وقعتها منظمة «آرا باتشي» الإيطالية قبل أيام للتنمية الزراعية في الجنوب، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية «ظاهرها زراعي وهدفها فعلاً زرع وغرس وتوطين المهاجرين فى جنوبنا الحبيب».

وأشاد جهاز الأمن الداخلي بحرص أهالي الجنوب وعلى رأسهم مشائخ وأعيان تلك المناطق وتمسكُهم بهويتهم الوطنية، مذكرًا بأن من واجباته «رصد نشاطات المنظمات العاملة بالدولة الليبية أو تلك التي بالخارج والتي تسعى وتحاول زعزعة الأمن والأستقرار بطرق شتى ووسائل عدّة».