منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت منظمات المجتمع المدني في فزان وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى «العمل بقوة» على إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا، مطالبة المجلس الرئاسي بتصحيح وضع مفوضية المجتمع المدني.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمات المجتمع المدني في فزان ليل الثلاثاء - الأربعاء، بشأن مبادرة منظمة «آرا باتشي» الإيطالية لدمج الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.

منظمات ليبية تحذر من محاولات خارجية مشبوهة للمساس بالثوابت الوطنية

وحذرت المنظمات الليبية في البيان «من محاولات خارجية مشبوهة - الهدف منها المساس بالثوابت الوطنية آخرها قضية التنصير» التي جرى توقيف عدد من الليبيين والأجانب بشأنها من قبل جهاز الأمن الداخلي قبل أيام.

وقالت المنظمات الليبية إنها تفاجأت «باجتماع مجموعة من عمداء ومسؤولي الزراعة ببلديات الجنوب مع منظمة آرا باتشي في مدينة باري الإيطالية بهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين في مناطق فزآن كما جرى نشره في البيان الختامي».

منظمات ليبية ترفض توطين المهاجرين في فزان

ورفضت المنظمات ما جاء في بيان الاجتماع الذي عُقِد في 13 أبريل الجاري والذي نص على أن المشروع الذي ستعمل عليه المنظمة الإيطالية في الجنوب «يهدف إلى المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة».

وطالبت المنظمات الليبية «المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته الوطنية من خلال تصحيح وضع مفوضية المجتمع المدني وتنظيم عملها حفاظًا على السيادة الوطنية» محملة «حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في إدارة التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة على النتائج المشبوهة للمبادرة التي تنص على تغيير التركيبة السكانية وغيرها من النتائج التي تمس الأمن القومي الليبي».

المنظمات الليبية تحمل الحكومة الإيطالية مسؤولية ما يحدث

كما حملت المنظمات الليبية «الحكومة الإيطالية المسؤولية عما يحدث»، منبهة إلى «أن الأمر سيشكل خطرًا كبيرًا على مصالحها في ليبيا».

وذكرت منظمات المجتمع المدني في فزان عمداء البلديات المشاركين في اجتماع باري التي وصفته بـ«المشبوه بأن التاريخ سوف يسجل من مع الوطن ومن ضده»، مؤكدة أن «سكان الجنوب بجميع مكوناته الاجتماعية يرفضون رفضًا باتًا التوطين بجميع أشكاله وأن هذه القضية تمس كل الليبيين وليس سكان فزان فقط».

منظمات فزان توجه نداء عاجلًا للأمن القومي والمخابرات

ووجهت منظمات المجتمع المدني في فزان «نداء عاجلًا لجهازي الأمن القومي والمخابرات العامة للتعامل بكل حزم مع العبث الحاصل من قبل منظمات تحمل أجندات التقسيم ونهب الثروات والتنصير»، مشيدة بجهود جهاز الأمن الداخلي المبذولة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي.

ودعت المنظمات في ختام البيان الصادر في مدينة سبها، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى «العمل بقوة على إيقاف هذه المنظمة والتحقق من حقيقة الأمر ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا».

منظمة «آرا باتشي» الإيطالية تطلق مشروعًا لتعزيز قطاع الزراعة

وأعلنت منظمة «آرا باتشي» الإيطالية، إطلاق مشروع لتعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، تحت مسمى «EFEF Plus»، وذلك بتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري.

وأوضحت المنظمة الإيطالية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع الذي أطلقته في 14 أبريل الجاري في مدينة باري الإيطالية جرى ضمن المنتدى الذي أقامته «مبادرات (آرا باتشي للسلام) ضمن مشروع يتعلق بإنشاء مركز الصحراء للسلام - ليبيا».

أهداف مركز الصحراء للسلام في فزان

وقالت المنظمة إن المركز «هو مركز متعدد الأغراض يهدف إلى العمل كمركز للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات في جنوب ليبيا».

وأضافت منظمة «آرا باتشي» أن المركز يهدف كذلك إلى المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة من خلال فتح مكاتب ومناطق مخصصة لتوفير «خدمات تعليمية، وتدريب مهني، ومشاريع مدرة للدخل، والممارسات الزراعية المبتكرة، والمبادرات الاجتماعية والثقافية والرياضية».