  • Alwasat News
Atwasat

منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 10:48 مساء
منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا
عمداء وممثلو بلديات وقطاع الزراعة بالجنوب المشاركون في اجتماع منظمة «آرا باتشي» بمدينة باري الإيطالية لإطلاق مشروع لتعزيز الزراعة في فزان. (بلدية أوباري)
alwasat radio

دعت منظمات المجتمع المدني في فزان وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى «العمل بقوة» على إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا، مطالبة المجلس الرئاسي بتصحيح وضع مفوضية المجتمع المدني.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمات المجتمع المدني في فزان ليل الثلاثاء - الأربعاء، بشأن مبادرة منظمة «آرا باتشي» الإيطالية لدمج الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.

منظمات ليبية تحذر من محاولات خارجية مشبوهة للمساس بالثوابت الوطنية
وحذرت المنظمات الليبية في البيان «من محاولات خارجية مشبوهة - الهدف منها المساس بالثوابت الوطنية آخرها قضية التنصير» التي جرى توقيف عدد من الليبيين والأجانب بشأنها من قبل جهاز الأمن الداخلي قبل أيام.

وقالت المنظمات الليبية إنها تفاجأت «باجتماع مجموعة من عمداء ومسؤولي الزراعة ببلديات الجنوب مع منظمة آرا باتشي في مدينة باري الإيطالية بهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين في مناطق فزآن كما جرى نشره في البيان الختامي».

منظمات ليبية ترفض توطين المهاجرين في فزان
ورفضت المنظمات ما جاء في بيان الاجتماع الذي عُقِد في 13 أبريل الجاري والذي نص على أن المشروع الذي ستعمل عليه المنظمة الإيطالية في الجنوب «يهدف إلى المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة».

وطالبت المنظمات الليبية «المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته الوطنية من خلال تصحيح وضع مفوضية المجتمع المدني وتنظيم عملها حفاظًا على السيادة الوطنية» محملة «حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في إدارة التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة على النتائج المشبوهة للمبادرة التي تنص على تغيير التركيبة السكانية وغيرها من النتائج التي تمس الأمن القومي الليبي».

المنظمات الليبية تحمل الحكومة الإيطالية مسؤولية ما يحدث
كما حملت المنظمات الليبية «الحكومة الإيطالية المسؤولية عما يحدث»، منبهة إلى «أن الأمر سيشكل خطرًا كبيرًا على مصالحها في ليبيا».

وذكرت منظمات المجتمع المدني في فزان عمداء البلديات المشاركين في اجتماع باري التي وصفته بـ«المشبوه بأن التاريخ سوف يسجل من مع الوطن ومن ضده»، مؤكدة أن «سكان الجنوب بجميع مكوناته الاجتماعية يرفضون رفضًا باتًا التوطين بجميع أشكاله وأن هذه القضية تمس كل الليبيين وليس سكان فزان فقط».

منظمات فزان توجه نداء عاجلًا للأمن القومي والمخابرات
ووجهت منظمات المجتمع المدني في فزان «نداء عاجلًا لجهازي الأمن القومي والمخابرات العامة للتعامل بكل حزم مع العبث الحاصل من قبل منظمات تحمل أجندات التقسيم ونهب الثروات والتنصير»، مشيدة بجهود جهاز الأمن الداخلي المبذولة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي.

ودعت المنظمات في ختام البيان الصادر في مدينة سبها، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إلى «العمل بقوة على إيقاف هذه المنظمة والتحقق من حقيقة الأمر ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا».

منظمة «آرا باتشي» الإيطالية تطلق مشروعًا لتعزيز قطاع الزراعة
وأعلنت منظمة «آرا باتشي» الإيطالية، إطلاق مشروع لتعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، تحت مسمى «EFEF Plus»، وذلك بتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري.

وأوضحت المنظمة الإيطالية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع الذي أطلقته في 14 أبريل الجاري في مدينة باري الإيطالية جرى ضمن المنتدى الذي أقامته «مبادرات (آرا باتشي للسلام) ضمن مشروع يتعلق بإنشاء مركز الصحراء للسلام - ليبيا».

أهداف مركز الصحراء للسلام في فزان
وقالت المنظمة إن المركز «هو مركز متعدد الأغراض يهدف إلى العمل كمركز للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات في جنوب ليبيا».

وأضافت منظمة «آرا باتشي» أن المركز يهدف كذلك إلى المساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة من خلال فتح مكاتب ومناطق مخصصة لتوفير «خدمات تعليمية، وتدريب مهني، ومشاريع مدرة للدخل، والممارسات الزراعية المبتكرة، والمبادرات الاجتماعية والثقافية والرياضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه ...
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام ...
حكومة باشاغا تدعم مستشفى «ابن سينا» في سرت بجهاز أشعة حديث
حكومة باشاغا تدعم مستشفى «ابن سينا» في سرت بجهاز أشعة حديث
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة ...
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا
منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا ......
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية ......
رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة يعتبره إشارة إلى استقرار ليبيا
رئيس التسجيل العقاري يؤكد «التفعيل الجزئي» للمصلحة والدبيبة ......
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن ......
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة ......
المزيد