مندوب بريطانيا: ندعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب مندوب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي لدى الأمم المتحدة، بالتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وإصدار مذكرات توقيف بحق المطلوبين لارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في ليبيا من قبل المدعي العام للمحكمة.

وأشاد الدبلوماسي البريطاني في كلمته امام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بتعاون حكومة الوحدة الوطنية لتيسير زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا، وتمكينه من لقاء أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات.

دليل على شفافية المحكمة الجنائية الدولية

ورحب الدبلوماسي البريطاني، بالإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي والتقرير الصادر عن مكتبه بشان الحالة في ليبيا، معتبرا أن الإحاطة والتقرير «دليل على شفافية المحكمة».

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وقال الدبلوماسي البريطاني «لقد أحطنا علما بالنتائج التي تمخضت عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وممتنون لمكتب المدعي العام ودعم المحكمة له، لافتا إلى أن استمرار نجاح التحقيقات يتطلب المزيد من الدعم من حكومة الوحدة الوطنية وكل السلطات الليبية المعنية بذلك.

فرصة لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا

وشكر الدبلوماسي البريطاني، بعثة تقصي الحقائق الأممية «لتقاسم درايتها وخبرتها مع الشعب الليبي»، مشجعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان على دعم هذه البعثة «لأنها فرصة لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا لضمان المن والاستقرار طويلي الأجل».

وأهاب الدبلوماسي البريطاني في ختام كلمته بالأطراف كافة العمل من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان وإقامة العدل على الجرائم وتسليم الأفراد الذين صدر بحقهم أوامر التوقيف والبناء على القوة الدافعة لتحقيق العدالة.