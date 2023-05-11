كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا التي أصدرتها المحكمة هي «مجرد خطوة أولى» و«تعد أدلة دامغة على أنشطة جديدة» للانتهاكات المرتقبة ولعمل المحكمة في الحالة الليبية، منوها إلى أن المحكمة ستفعل المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وقال خان في إحاطته بشأن الحالة في ليبيا، التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، «ينبغي ألا نرى حقوق الإنسان يُلقى بها ويُداس عليها في أي مكان في العالم»، حتى لا يفقد الضحايا وذويهم الثقة في العدالة الدولية.

وطالب خان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في ليبيا، مشيرا إلى أن المحكمة ستظل على تعاون وثيق مع المدعي العام الليبي لتحقيق العدالة للضحايا.