كريم خان: نتواصل مع أهالي الضحايا والناجين في ليبيا من أجل تحقيق العدالة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشيرا إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا».

وأكد خان في إحاطته تحقيق تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية في ليبيا، موضحا أنه استشعر «التفاؤل في الأشهر الستة الماضية» بعد تقديم تقريرها الأول إلى مجلس الأمن.

- كريم خان يؤكد إصدار قوائم قبض جديدة في ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية

- جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»

- كريم خان: التقيت بشخص فقد 24 فردا من عائلته في ترهونة

وقال خان لمجلس الأمن إن مكتبه أوفد 20 بعثة وجمع أكثر من 500 دليل بما في ذلك «مقاطع مسموعة وفيديو وصور الأقمار الصناعية» التي وثقت جرائم الحرب في ليبيا، مذكرا مجلس الأمن أن «الضحايا لا يثقون بمجلس الأمن ولا بالمحكمة الجنائية الدولية».