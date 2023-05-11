مندوب الولايات المتحدة يثني على جهود المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على جهود المحكمة الجنائية الدولية الحثيثة في ليبيا لملاحقة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ فبراير 2011.

واعتبر الدبلوماسي الأميركي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن تقرير المحكمة الأخير أمام المجلس يشير إلى تقدم ملحوظ في عمل المحكمة خلال الأشهر الستة السابقة، ويهدف لوضع سياسة استباقية للتعامل مع السلطات الليبية في ظل صعوبة بيئة العمل.

بعض مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لم يفصح عنها

وقال الدبلوماسي الأميركي إن بعض مذكرات التوقيف العديد التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا «لا يزال لم يفصح عنها»، مثنيا على عمل المدعي العام لالتزامه تعزيز التعاون والتواصل مع الضحايا والشهود والمجتمع المدني ونهجه الاستراتيجي لتجديد الإجراءات بشأن الحالة الليبية وتوقيف المطلوبين.

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وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن ارتياح واشنطن لمناقشات المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية وتعزيز التعاون بين الطرفين، داعيا السلطات الليبية إلى القيام بالمزيد لدعم جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة لتوقيف من صدرت بحقهم أوامر قبض.

أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بجرائم حرب في ليبيا

وذكر الدبلوماسي الأميركي أن بعثة تقصي الحقائق التي كلفتها الأمم المتحدة «وجدت أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب بحق الليبيين»، مؤكدا أن تعاون الجميع «أساسي لتحقيق العدل لضحايا انتظروا طويلا وهو من شأنه أن يكون قوة تحقق الاستقرار في ليبيا».

كما أد الدبلوماسي الأميركي أن الليبيين «يستحقون الاستقرار والعدالة»، مطالبا بضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مجددا كذلك التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق الحق للشعب الليبي.