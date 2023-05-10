نفوق أغنام بالعوينية جراء أمطار كثيفة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية نفوق «عدد كبير» من الأغنام بمنطقة العوينية.

وبينما لم يذكر المركز عدد الأغنام النافقة بالتحديد، قال في بيان مقتضب، إن سبب ذلك يرجع إلى سقوط الأمطار الكثيفة والسيول الجارفة بالمنطقة.

إعلان حالة الطوارئ في الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

وتسببت الأمطار الغزيرة في إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة. وناشد المجلس البلدي بالمدينة في بيان، الجهات الحكومية التدخل العاجل وإرسال فرق مختصة لدعم البلدية.

- حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 10 مايو 2023)

- بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

- تشكيل لجنة طوارئ في الأصابعة بتعليمات من وزارة الحكم المحلي

ولاحقا، أعلن المجلس البلدي تشكيل لجنة طوارئ في البلدية، بتعليمات من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، آملا من الجميع التواصل مع الأرقام المخصصة للطوارئ. ونشرت بلدية الأصابعة عبر صفحتها على «فيسبوك» أرقام فريق الطوارئ، وهي: «0911645765» و«0911194517

شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

وشهدت منطقة القلعة في جبل نفوسة تشكيل شلال من المياه بعدما هطلت الأمطار بغزارة على المدينة، الإثنين.

وتداول نشطاء وصفحات ليبية على مواقع التواصل مقاطع فيديو للمياه التي تندفع بقوة من جرف في المنطقة، لتشكل شلال مياه طبيعيا.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة الأمطار اليومية، إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 77 ملم على القلعة، وهي ثاني أعلى نسبة في البلاد بعد تازمرايت في يفرن التي سجلت 96 ملم.

وفي نشرته الجوية الصادرة، اليوم الأربعاء، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسنا تدريجيا في الطقس، على أن يكون ملحوظا، غدا، على أغلب مناطق ليبيا.

أغنام نافقة في العوينية، 10 مايو 2023. (فيسبوك)