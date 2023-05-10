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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 10 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 09:28 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 10 مايو 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسنا تدريجيا في الطقس، اليوم الأربعاء، على أن يكون ملحوظا، غدا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: تتكاثر السحب هذا الصباح على بعض المناطق وتنقشع تدريجيا ظهر اليوم، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زوارة إلى الزاوية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق من الخمس إلى سرت، وتتحول مساء غد إلى شرقية فجنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج، وتكون على باقي المناطق شرقية معتدلة تنشط أحيانا اليوم، وقد تتسبب في إثارة الأتربة، خاصة على سهل بنغازي.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة، وتتحول، غدا، إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة، وتسجل زيادة تدريجية، غدا.

الواحات - السرير - تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الواحات والجغبوب.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الكفرة، تتحول، غدا، إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة.

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