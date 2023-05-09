تشكيل لجنة طوارئ في الأصابعة بتعليمات من وزارة الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية الأصابعة، عصر اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة طوارئ في البلدية، بتعليمات من وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة، آملة من الجميع التواصل مع الأرقام المخصصة للطوارئ.

ونشرت بلدية الأصابعة عبر صفحتها على «فيسبوك» أرقام فريق الطوارئ، وهي: «0911645765» و«0911194517».

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

أعلنت بلدية الأصابعة حالة الطوارئ في البلدية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في المنطقة، داعية الجهات الحكومية كافة إلى تقديم المساعدات وإرسال الفرق المختصة بفتح الممرات.

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)

الأمطار الغزيرة في الأصابعة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (بلدية الأصابعة)