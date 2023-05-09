بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت منطقة القلعة في جبل نفوسة تشكيل شلال من المياه بعدما هطلت الأمطار بغزارة على المدينة، ليل أمس الإثنين.

وتداول نشطاء وصفحات ليبية على مواقع التواصل مقاطع فيديو للمياه التي تندفع بقوة من جرف في المنطقة، لتشكل شلال مياه طبيعيا.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة الأمطار اليومية، إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 77 ملم على القلعة، وهي ثاني أعلى نسبة في البلاد بعد تازمرايت في يفرن التي سجلت 96 ملم.

تكاثر السحب في مناطق الشمال الغربي

وتوقع المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، تتكاثر السحب على معظم مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا قد تسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

- حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 مايو 2023)

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية على المناطق الغربية وبين 24 و29 درجة مئوية على مصراتة وسرت وأبونجيم اليوم وتنخفض بدورها غدا، حسب النشرة.