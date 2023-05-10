الكبير يستعرض رؤية «المركزي» عن الصيرفة الإسلامية أمام مؤتمر «الأيوفي»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمام المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة «الأيوفي»، دور المصرف ورؤيته في إطلاق إعمال المصارف الإسلامية، وتهيئة البيئة الملائمة وفق أفضل الممارسات.

وتناول الكبير أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة والراعية للصيرفة الإسلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة وبخاصة في مجال التحول الرقمي، بحسب بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

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عقد المؤتمر، أول أمس الأحد، بمملكة البحرين بحضور محافظ بنك البحرين المركزي، ورئيس مجلس أمناء «الأيوفي»، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ومديري المصارف والشركات الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية.

‏وجرى خلال توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين مصرف ليبيا المركزي وهيئة «الأيوفي» في مجال التدريب والاستشارات، بالإضافة إلى تكريم المحافظ وتسليمه الدرع الخاص بضيف الشرف.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يشارك في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة «الأيوفي»، الأحد 7 مايو 2023 (المركزي)

المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة «الأيوفي»، الأحد 7 مايو 2023 (المركزي)

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يشارك في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة «الأيوفي»، الأحد 7 مايو 2023 (المركزي)