الحويج يوجه بالتواصل مع «المركزي» لتقديم التسهيلات للشركات والمصدرين

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج الإدارات المختصة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمصدرين ودعم المنتج المحلي للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، وترتيب اجتماع موسع مع الملحقيات التجارية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية بدولة ليبيا والمستهدفة لتسويق المنتجات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، المدير العام لمركز تنمية الصادرات، وممثلي الشركات المصنعة والمصدرين المسجلين بمركز تنمية الصادرات، بحضور المدير العام لصندوق ضمان الائتمان ومستشار الوزير والمحلق التجاري بالقنصلية العامة الليبية إسطنبول؛ للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمليات تصدير المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية وسُبل حلها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

المصدرون تحدثوا عن العراقيل التي تواجههم

وتحدث الحضور عن عدد من العراقيل في الإجراءات المالية عبر المصارف التجارية، إضافة إلى صعوبات في حركة تنقل أصحاب الأعمال في عدد من الدول وكذلك توفير العمالة الأجنبية المتخصصة، كما طالب المصدرون باتخاذ جملة من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية.

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في حين طالب الحويج أصحاب الشركات المصنعة بالحصول على شهادة المواصفة الليبية القياسية، مشددا على اتخاذ حزمة من القرارات والضوابط بشأن توجيه المؤسسات الممولة من الخزانة العامة في منح الأولوية للمنتج المحلي في تعاقداتها؛ بهدف دعم الصناع الوطنية وإعفاء المنتجات الوطنية الصادرة من الضرائب الجمركية.