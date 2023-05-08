الحويج يحظر استيراد الأدوية والمنتجات الطبية بعد مُضي ثلث مدة صلاحيتها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بحظر استيراد الأدوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وأنواعها بعد مُضي ثلث مدة صلاحيتها.

ونص القرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة، على أن الصلاحية تُحتسب من تاريخ الإنتاج، وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثُلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.

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وأشار القرار في مادته الثانية إلى أن جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة تتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر وزير الحويج القرار رقم 205 لسنة 2023 بشأن حظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية.