الحويج يحظر استيراد فصائل النخيل دون موافقة «البحوث الزراعية»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج حظر استيراد كافة أنواع فصائل النخيل دون الحصول على موافقة مسبقة من مركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك وفق القرار رقم 205 لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد فصائل النخيل.

حظر استيراد التمور

وفي فبراير من العام الماضي، أصدر الحويج قرارًا بإضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها. وكلّف الوزير حينها إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول (تركيا – فرنسا - المغرب) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

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كما وجّه الوزير مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.