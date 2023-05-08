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مداهمة وكر لتجارة المخدرات في النواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 07:34 صباحا
مداهمة وكر لتجارة المخدرات في النواحي الأربع
كميات من المخدرات المضبوطة خلال مداهمة وكر في النواحي الأربع، 7 مايو 2023، (الداخلية)
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داهم أفراد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرت العقلية فرع جنوب طرابلس وكرا للاتجار بالمخدرات في منطقة القيوا داخل نطاق منطقة النواحي الأربع.

وتلقى الجهاز معلومات حول ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة داخل الاستراحة الخاصة به في المنطقة، وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة، جرى مداهمة الاستراحة، ولاذ المتهم بالفرار خلال العملية، في حين ضبطت امرأة مغربية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ضبط كميان من المواد المخدرة
وشملت المضبوطات 1510 قرص نوع «ترامادول»، وكميات من مخدر الحشيش توزعت بواقع 19 قطعة كبيرة، و82 قطعة مختلفة الأحجام، لتقدر إجمالي الكمية بنحوي كيلوغرامين تقريبا.

- ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحيلت الى نيابة جرائم المخدرات جنوب طرابلس من حيث الاختصاص.

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