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وصول 6 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 07 مايو 2023, 05:47 مساء
وصول 6 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت
سيولة نقدية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تسلمت إدارتا فرعي مصرف الوحدة في سرت الرئيسي والجامعة، شحنة من السيولة النقدية بقيمة 6 ملايين دينار مقدمة من إدارة الفروع بالإدارة الرئيسية للمصرف.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت حسين درياق إن الفرع تسلم 3 ملايين دينار ومثلها للفرع الرئيسي بالمدينة من أجل توفير السيولة النقدية للمواطنين.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن فرع مصرف الوحدة الرئيسي في سرت شهد اليوم الأحد ازدحامًا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على السيولة النقدية، بسبب توقف المنظومة المصرفية ما اضطرهم للانتظار طويلًا بالمصرف.

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ووفرت إدارتا فرعي مصرف الوحدة في سرت السيولة النقدية خلال أيام شهر رمضان وحتى قبيل عيد الفطر المبارك، وكانت قيمة السحب تترواح بين ألفين و3 آلاف دينار.

ويعد فرع مصرف الوحدة الرئيسي في مدينة سرت أكبر المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت ويوجد لدى الفرع قرابة 45 ألف «حساب جاري».

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