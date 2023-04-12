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وصول 20 مليون دينار لفروع مصرفي الوحدة والتجاري الوطني في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 12 أبريل 2023, 10:17 مساء
وصول 20 مليون دينار لفروع مصرفي الوحدة والتجاري الوطني في سرت
مواطنون ينتظرون في صالة فرع المصرف التجاري الوطني في سرت. الأحد 17 أبريل 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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استلمت إدارات فروع مصرفي الوحدة والتجاري الوطني في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، شحنة من السيولة النقدية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 20 مليون دينار، على ما أفادت مصادر مصرفية «بوابة الوسط».

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت حسين درياق لـ«بوابة الوسط» إن السيولة النقدية المخصصة لفرعي المصرف الرئيسي والجامعة تقدر بـ10 مليون دينار بواقع خمسة ملايين دينار لكل فرع، مشيرًا إلى أن سقف السحب لدى الفرعين سيكون محددًا بألفي دينار للصك الواحد.

- وصول 10 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت
- وصول 8 مليون دينار إلى المصرف التجاري الوطنى في سرت

وأضاف درياق أن السيولة النقدية التى وصلت لفرع المصرف التجاري الوطني في سرت تقدر بـ10 ملايين دينار، منوهًا إلى أن إدارة المصرف برئاسة مدير الفرع المكلف جماعة الزياني حددت سقف السحب للصك الواحد بـ أربعة آلاف دينار.

ويعتبر فرعا مصرف الوحدة الرئيسي والتجاري الوطني أكبر مصرفين تجاريين في مدينة سرت، وتقدر عدد الحسابات لدى كل منهما بنحو 45 ألف حساب جارٍ.

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