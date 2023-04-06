وصول 8 مليون إلى المصرف التجاري الوطنى في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أفادت مصادر مصرفية في سرت «بوابة الوسط» اليوم الخميس، بوصول شحنة من السيولة النقدية تقدر بـ8 ملايين دينار إلى فرع المصرف التجاري الوطني في المدينة.

يأتي ذلك بعد يوم من وصول شحنة أخرى من السيولة النقدية إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة، اللذين تسلما 10 ملايين دينار، بمعدل خمسة ملايين لكل فرع.

- وصول 10 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت

- وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت

- وصول سيولة نقدية لفروع 5 مصارف في سرت

وقالت المصدر المصرفية إن إدارة المصرف التجاري الوطني في سرت حددت سقف السحب بـثلاثة آلاف دينار للصك الواحد، مؤكدة أن السيولة متوفرة بفرع المصرف طيلة أيام شهر رمضان.

وعانت فروع عدد من المصارف التجارية العاملة في سرت خلال الفترة الماضية من نقص السيولة النقدية ما تسبب فى أزمة حقيقية للمواطنين في المدينة.