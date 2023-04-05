وصول 10 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلمت إدارتا فرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، شحنة من السيولة النقدية بقيمة عشرة ملايين دينار لحلحلة أزمة نقص السيولة بالفرعين وسد احتياجات عملاء الفرعين.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت حسين درياق لـ«بوابة الوسط» إن السيولة النقدية التي جرى تسليمها للفرع الرئيسي وفرع الجامعة قادمة من إدارة الفروع بمصرف الوحدة في مدينة مصراتة.

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وأوضح درياق أن قيمة السحب التي حددتها إدارة الفرعين ستكون ثلاثة آلاف دينار للصك الواحد، مشيرا إلى تقسيم الشحنة مناصفة بين الفرع الرئيسي وفرع الجامعة بواقع خمسة ملايين دينار لكل فرع.

وطمأن رئيس فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت في ختام تصريحه عملاء الفرع بشأن توافر السيولة النقدية لدى الفرع إلى نهاية شهر رمضان، منوها بأن سقف السحب سيكون ثلاثة آلاف دينار.