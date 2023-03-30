وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استلمت إدارتا فرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في مدينة سرت سيولة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار، على ما أفادت مصادر مصرفية «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وقال مدير فرع مصرف الوحدة بجامعة سرت حسين درياق لـ«بوابة الوسط» إن فرع المصرف تسلم أربعة ملايين دينار، بينما استلم الفرع الرئيسي في المدينة أربعة ملايين أخرى.

رفع سقف السحب بفرعي مصرف الوحدة في سرت

وأوضح درياق أن سقف السحب بالفرعين ارتفع إلى ثلاثة آلاف دينار للصك الواحد شهرياً، كما ارتفعت قيمة السحب عبر الصراف الآلي نحو 600 دينار، منوهاً إلى أن العمل جارٍ لاستلام سحنة أخرى من السيولة النقدية خلال الأسبوع المقبل لحل مشكلة نقص السيولة وتوفيرها لعملاء المصرف.

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ويُعد الفرع الرئيسي لمصرف الوحدة في سرت أول مصرف بالمدينة وأكبر مصرف لديه حسابات للعملاء يفوق عددها 45 ألف حساب جارٍ ويليه فرع المصرف التجاري الوطني.