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وصول سيولة نقدية لفروع 5 مصارف في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 27 مارس 2023, 08:24 مساء
وصول سيولة نقدية لفروع 5 مصارف في سرت
مصرف الصحاري في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)
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استقبلت خمسة فروع لمصارف تجارية في منطقة سرت، اليوم الإثنين، شحنات من السيولة النقدية التي تمكنها من تلبية طلبات عملائها بعدما كانت تشهد زحامًا من قِبل المواطنين في الأيام الماضية، فيما لا تزال فروع مصارف أخرى بالمنطقة تعاني من نقص السيولة.

وتوفرت السيولة النقدية لفروع مصارف التجارة والتنمية، وشمال أفريقيا، والجمهورية، والتجاري الوطني، والصحاري في سرت، والتي حدد القائمون على إدارتها سقفًا معينًا للمواطنين.

- مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية

وأفادت مصادر مصرفية لـ«بوابة الوسط» بأن المصرف التجاري الوطني في سرت حدد سقف السحب للمواطنين بثلاثة آلاف دينار، وألف دينار فقط للسحب عبر البطاقة المصرفية من الصراف الآلي.

سقف السحب بفروع مصارف الجمهورية والتجارة والتنمية وشمال أفريقيا
وأعلن مدير فرع مصرف التجارة والتنمية في سرت عادل عيادة أن سقف السحب للصك الواحد سيكون ألف دينار فقط. كما أكد مدير فرع مصرف شمال أفريقيا في سرت جبريل أبودبوس أن سقف السحب المحدد هو ألفا دينار.

كما قررت إدارتا فرعي مصرف الجمهورية في مدينة سرت ومنطقة أبوهادي أن يكون سقف السحب ألفي دينار فقط. بينما يعاني فرعا مصرف الوحدة في سرت والجامعة من نقص في السيولة النقدية حاليا.

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