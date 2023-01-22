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مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 22 يناير 2023, 04:26 مساء
مصارف تجارية في سرت تعاني نقص السيولة المالية
مصرف الصحاري في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)
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أفادت مصادر محلية في مدينة سرت «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بعودة أزمة نقص السيولة المالية في المنطقة مجددًا، مشيرة إلى معاناة عدد من فروع المصارف التجارية العاملة بالمنطقة من نقص السيولة النقدية منذ فترة.

وأضافت المصادر أن عددًا من آلات السحب الذاتي الخاصة بفرع مصرف الجمهورية في سرت توقفت عن العمل بسبب عطل فني، ما سبَّب أزمة لدى العديد من المواطنين المتعاملين مع المصرف اضطروا على إثرها إلى التعامل بالصكوك والبطاقات المصرفية التي تفرض الأسواق التجارية التعامل بها نسبة 1.5%.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني منها المصارف التجارية في سرت من أزمة نقص السيولة النقدية؛ إذ شهدت السنوات الماضية أزمات حادة لنقص السيولة النقدية على خلفية استمرار الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

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