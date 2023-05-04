في العدد 389: احتقان الزاوية.. ومعضلة تأمين الحدود الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 389 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يلاحق تطورات الأحداث السياسية والأمنية والحدودية في ليبيا، وجاء بعنوان «احتقان في الزاوية.. وحضور عسكري أميركي فرنسي في طرابلس وبنغازي». ويرصد تسابق المسارين الأمني والسياسي على رسم مناخ ما قبل الانتخابات.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «مستقبل العلاقات الليبية مع تركيا يتأثر ببقاء إردوغان أو رحيله».

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الألغام تهدد حياة الليبيين

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع لمناسبة اليوم العالمي للصحافة بعنوان «في اليوم العالمي لمهنة المتاعب: الصحافة الليبية.. حضور بنكهة الغياب».

ولمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام نطالع في الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان«إزالة 1.1 مليون لغم منذ 2011.. والبقية تهدد حياة الليبيين».

ونقرأ في الصفحة الخامسة موضوعًا رئيسيًا بعنوان «ذا غارديان: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي».

أيضًا في الصفحة الخامسة نقرأ موضوعًا عن تأمين حدود ليبيا عنوانه جاء على لسان مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي «نقص الإمكانات يعرقل تأمين كامل الحدود الليبية». وذلك على طاولة مؤتمر الحدود العالمي 2023 المنعقد حالياً في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية.

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أوكرانيا تتأهب لعملية عسكرية تعيد أراضيها

وفي الشؤون العربية والدولية نقرأ في الصفحة السادسة موضوعًا يرصد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وعنوانه «أوكرانيا تتأهب لعملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة أراضيها».

وتتصدر الصفحة السابعة متابعة للوضع في السودان ونقرأ تقريرًا بعنوان «هدنات السودان الهشة تنهار أمام صوت خروقات الرصاص المستمر».

شراكات أجنبية مع ليبيا ترفع شعار «النفط قبل أي شيء»

ومن الشئون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «شراكات أميركية -إيطالية مع ليبيا ترفع شعار النفط قبل أي شيء». وفيها أيضًا نطالع موضوعًا بعنوان «انتصار ليبي في قضية التحكيم المقامة ضد شركة الإنشاءات الكورية شينهان».

ونقرأ في الصفحة التاسعة موضوعًا عنوانه «صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وفي صفحة الثقافة نطالع موضوعات منها الحلقة الرابعة من الموسوعة الليبية الميسرة، وكذلك موضوعًا بعنوان «حفاوة عربية بتجربة الكاتب الليبي سالم الهنداوي».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في صدر الصفحة الثالثة عشر موضوعًا يناقش مستوى دراما وبرامج رمضان الليبية، وجاء بعنوان «دراما ليبيا الرمضانية.. إنتاج يفتقد الجودة».

ونقرأ في الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان «للمرة الأولى منذ 15 عامًا.. هوليوود في مرمى الإضرابات».

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الأهلي طرابلس يقتنص الكأس السابعة في تاريخه

وننتقل إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر موضوعات وأخبار منها موضوع بعنوان «الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعًا جاء تحت عنوان «الأهلي طرابلس يقتنص الكأس السابعة في مسيرته عبر بوابة الأخضر».